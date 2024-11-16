Калужская область почти не ощутила октябрьскую инфляцию

Калужская область оказалась одной из самых стабильных по инфляции среди регионов Центрального федерального округаКалужская область оказалась одной из самых стабильных по инфляции среди регионов Центрального федерального округа.
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