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Пушилин заявил об улучшении позиций армии РФ севернее Артемовска

Пушилин заявил об улучшении позиций армии РФ севернее Артемовска

Российской армии удалось расширить серую зону и улучшить собственные позиции севернее Артемосква, продвижение составило порядка 200 метров, заявил 7 октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе поездки в Волгоград.

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