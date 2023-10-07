Пушилин заявил об улучшении позиций армии РФ севернее Артемовска

Российской армии удалось расширить серую зону и улучшить собственные позиции севернее Артемосква, продвижение составило порядка 200 метров, заявил 7 октября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе поездки в Волгоград.
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