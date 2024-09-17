Ученые: супербактерии могут унести жизни 39 миллионов человек к 2050 году

Специалисты призывают к созданию новых антибиотиков.Эксперты Всемирной организации здравоохранения и ведущие врачи мира бьют тревогу: инфекции, вызванные супербактериями, устойчивыми к действию антибиотиков, могут унести жизни более 39 миллионов человек к 2050 году.
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