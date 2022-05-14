Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

«Рома» пробила 46 раз, вратарь «Венеции» Мяенпяа сделал 16 сэйвов – больше всех в топ-5 лиг Европы с 2019-го. Счет в матче – 1:1

«Рома» пробила 46 раз в течение матча 37-го тура Серии А с «Венецией» (1:1). 12 ударов пришлись мимо створа ворот (в том числе трижды мяч попал в каркас), 18 – заблокированы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх