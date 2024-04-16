Шаг в пропасть вместо «перемоги»: что не так с мобилизационным законом Киева

Украинский парламент наконец нашел в себе силы собраться, чтобы принять скандальный и многострадальный законопроект №10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета».
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