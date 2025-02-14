В Пермском политехе объяснили, как по ДНК раскрыть тайны ваших далеких предков

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — это молекула, хранящая генетическую информацию. Она представляет собой двойную спираль, состоящую из двух длинных цепей, каждая из которых образована повторяющимися звеньями — нуклеотидами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии