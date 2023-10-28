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В Египте при аварии погибли 28 человек и 60 пострадали

В Египте при аварии погибли 28 человек и 60 пострадали

По данным газеты Al Qabas, в результате серьезной дорожно-транспортной аварии на трассе, соединяющей Каир и Александрию в Египте, погибли по меньшей мере 28 человек, а около 60 человек получили различные травмы.

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