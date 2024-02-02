Эти подержанные автомобили нужно проверять как можно внимательнее: их могут продавать со скрученным пробегом

Покупка подержанного автомобиля всегда сопряжена с рисками. Никто не застрахован от обмана со стороны продавца и одним из самых частых трюков, которые они проворачивают, касается фальсификации показателей одометра машины.
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