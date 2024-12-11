Макрон назначит нового премьера Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра республики в четверг 12 декабря. Назначение может состояться во второй половине дня после возвращении главы государства из Польши, куда он совершит краткий визит.
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