Страна и люди
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Страна и люди

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Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции из России

Израиль, Польша и Дания возобновили импорт рыбопродукции из России

Израиль, Польша и Дания в 2024 году возобновили импорт рыбы и морепродуктов из России. С Дальнего Востока в Израиль были отправлены кальмар, кета, сельдь и филе минтая, в Польшу отгрузили кету, а в Данию - треску.

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