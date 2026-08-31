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Звёзды скетч-шоу «Даёшь молодёжь»: как выглядели в детстве и как сложились судьбы 7 актёров проекта

Звёзды скетч-шоу «Даёшь молодёжь»: как выглядели в детстве и как сложились судьбы 7 актёров проекта

В 2009 году на СТС вышло юмористическое шоу «Даёшь молодёжь». В отличие от большинства комедийных программ того периода, скетчком делал ставку исключительно на молодёжную аудиторию и обходился без откровенной пошлости.

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