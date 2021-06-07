Правительство займется развитием туризма в нацпарках, а не в заповедниках

Вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского Международного Экономического Форума заявила, что правительство намеренно развивать туризм в национальных парках, а не в заповедниках, которые будут охраняться по всем правилам.
Вице-премьер России Виктория Абрамченко в кулуарах Петербургского Международного Экономического Форума заявила, что правительство намеренно развивать туризм в национальных парках, а не в заповедниках, которые будут охраняться по всем правилам.
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