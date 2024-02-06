В «Формуле-1» изменили формат гоночного уик-энда со спринтом

Международная автомобильная федерация (FIA) объявила об утверждении нового формата гоночного уик-энда со спринтом на первом в 2024 году заседании комиссии чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формулы-1» в Лондоне.
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