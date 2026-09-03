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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Kinoshita Group Cup. Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Мухортова и Евгеньев представят короткие программы

5 сентября спортивные пары выступят с короткими программами на турнире Kinoshita Group Cup в Токио.  ISU Challenger 2-й этап Kinoshita Group Cup Токио, Япония Пары, короткая программа Начало – 8.

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