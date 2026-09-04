Савельева отвечает на вопросы о Сафонове на фоне слухов об их разводе

Кирилл Сафонов обосновался в Израиле, а вот Саша Савельева недавно вернулась в Россию. 1 сентября певица отправила сына в московскую школу.
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