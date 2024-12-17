Психолог Кушнер: Создание украшений разовьет у ребенка творческое мышление

Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и Москвы Мария Кушнер рассказала, что создание создание елочных украшений или декора для комнаты своими рукам поможет развить творческое мышление у ребенка.
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