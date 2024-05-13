Ливия: логистика «Африканского корпуса» – под прицелом протурецких и прозападных боевиков

«Российским дипломатам и военным не плохо было бы более активно объяснить цели развёртывания "африканского корпуса" в Ливии и вести диалог с влиятельными представителями Западной Ливии, чтобы снять все вопросы по поводу реальных целей и задач, снять опасения и разрядить обстановку, – пишет в своём телеграм-канале российский востоковед Кирилл Семёнов.