БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    Им надо возвращаться под крыло России, а в другом случае их просто сожрёт чужое государство. Притом неважно какое так...У Казахстана не п...
  • Татьяна
    Президент на международном уровне специалист. А внутри страны да с таким правительством ему тяжело. не успевает.Запрет экспорта б...
  • Татьяна
    Какая же она глупая эта Каллас.  Тупая. Помогли ей влезть на трон Эстонии, а сама она не знает что делать. Выживает н...ЭСТОНИЯ ТОПНУЛА Н...

Ливия: логистика «Африканского корпуса» – под прицелом протурецких и прозападных боевиков

Ливия: логистика «Африканского корпуса» – под прицелом протурецких и прозападных боевиков

«Российским дипломатам и военным не плохо было бы более активно объяснить цели развёртывания "африканского корпуса" в Ливии и вести диалог с влиятельными представителями Западной Ливии, чтобы снять все вопросы по поводу реальных целей и задач, снять опасения и разрядить обстановку, – пишет в своём телеграм-канале российский востоковед Кирилл Семёнов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх