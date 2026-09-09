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Собянин: московское метро продлят в Подмосковье по семи направлениям

Собянин: московское метро продлят в Подмосковье по семи направлениям

Новые станции московского метро будут построены в ближайших к столице городах Московской области. Проект будет реализован после 2030 года, сообщил 9 сентября мэр Москвы Сергей Собянин.

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