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Действующий президент Черногории Джуканович признал поражение на президентских выборах

Действующий президент Черногории Джуканович признал поражение на президентских выборах

Действующий президент Черногории Мило Джуканович во время телетрансляции RTCG поздравил своего соперника Якова Милатовича с победой на выборах президента и пожелал ему стать успешным лидером страны, чтобы Черногория процветала,- пишет Рамблер.

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