Действующий президент Черногории Джуканович признал поражение на президентских выборах

Действующий президент Черногории Мило Джуканович во время телетрансляции RTCG поздравил своего соперника Якова Милатовича с победой на выборах президента и пожелал ему стать успешным лидером страны, чтобы Черногория процветала,- пишет Рамблер.
Действующий президент Черногории Мило Джуканович во время телетрансляции RTCG поздравил своего соперника Якова Милатовича с победой на выборах президента и пожелал ему стать успешным лидером страны, чтобы Черногория процветала,- пишет Рамблер.
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