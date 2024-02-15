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Царьград

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Праздник Сретения Господня: О великом смысле этого дня напомнил Малофеев

Праздник Сретения Господня: О великом смысле этого дня напомнил Малофеев

Учредитель Царьграда Константин Малофеев поздравил всех православных с праздником - Сретением Господним!Этот великий Праздник напоминает нам о евангельском событии, когда Богомладенца Христа впервые принесли в Иерусалимский Храм, где Его уже три столетия ждал праведный старец Симеон.

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