За неделю в Свердловской области родилось 710 детей

За минувшую неделю в Свердловской области на свет появилось 710 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава региона, в числе новорожденных 368 мальчиков и 342 девочки, в том числе пять двоен и одна тройня.
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