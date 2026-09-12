Их последний шанс договориться. Запад внезапно заговорил о катастрофе на Украине

Так уж повелось, что официальные доклады о наших успехах на фронте зачастую приходится делить на два, а то и на три.
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