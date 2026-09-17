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Авторадио

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Операторы рассказали, насколько 5G быстрее LTE

Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15–30% по сравнению с LTE.

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