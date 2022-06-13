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ФРГ последовательно уклоняется от запросов Украины на тяжелое оружие — WELT

ФРГ последовательно уклоняется от запросов Украины на тяжелое оружие — WELT

Правительство Германии фактически заблокировало все срочные запросы с Украины на поставки тяжелых вооружений «в соответствии с четким графиком», сообщили источники в правительстве Украины в комментарии, опубликованном 13 июня немецкой газетой Welt.

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