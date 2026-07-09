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В Ереване у арестованного оппозиционера Царукяна забрали львов, один погиб

В Ереване у арестованного оппозиционера Царукяна забрали львов, один погиб

В Ереване разгорелся скандал из-за львов, белых тигров и крокодилов, изъятых силовиками из домашнего зоопарка арестованного бизнесмена и лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

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