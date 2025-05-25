Краткая военная сводка на 24 мая 2025 года. Под Черниговом поражена тренировочная база ВСУ. В МИДе пообещали ответить Киеву

Доброго субботнего дня друзья! Итак, противник не оставляет попыток налета на российские территории и снова за прошедшую ночь выпустил 94 БПЛА, которые были сбиты над: Белгородской -64, Брянской -24, Курской -2, Липецкой -2, и по 1 Воронежской и Тульской областями.
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