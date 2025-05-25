МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Е
    Либерал либералу не враг - и пустят, и руку пожмут, и работать дадут, и на антироссийскую риторику глаза закроют.  Ск...Венедиктов* с "Эх...
  • Лев Добрый
    Ну что, жидо-еврюга, в Москву захотелось вернуться??? 😜👈🤪Венедиктов* с "Эх...
  • Лев Добрый
    Теперь место Европы возле парАши! ХА-ХА-ХА🤠👈😜👍🤪Европе указали на...

Краткая военная сводка на 24 мая 2025 года. Под Черниговом поражена тренировочная база ВСУ. В МИДе пообещали ответить Киеву

Краткая военная сводка на 24 мая 2025 года. Под Черниговом поражена тренировочная база ВСУ. В МИДе пообещали ответить Киеву

Доброго субботнего дня друзья! Итак, противник не оставляет попыток налета на российские территории и снова за прошедшую ночь выпустил 94 БПЛА, которые были сбиты над: Белгородской -64, Брянской -24, Курской -2, Липецкой -2, и по 1 Воронежской и Тульской областями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх