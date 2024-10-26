Экс-президента Перу Педро Кастильо решили оставить за решеткой

Рассмотрение дела, поданное защитой бывшего президента Перу Педро Кастильо, находящегося в заключении по обвинению в мятеже после его попытки распустить конгресс, признал необоснованным Верховный суд Перу по предварительному расследованию.
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