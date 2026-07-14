CENTCOM сообщил об ударах США по иранским военным объектам

На Ближнем Востоке размещены свыше 50 тысяч американских военных. Центральное командование США доложило о пятичасовой атаке на позиции в Иране, охватившей несколько регионов, и нанесении ударов по береговой обороне и беспилотным системам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии