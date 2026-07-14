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Царьград

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CENTCOM сообщил об ударах США по иранским военным объектам

CENTCOM сообщил об ударах США по иранским военным объектам

На Ближнем Востоке размещены свыше 50 тысяч американских военных. Центральное командование США доложило о пятичасовой атаке на позиции в Иране, охватившей несколько регионов, и нанесении ударов по береговой обороне и беспилотным системам.

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