Эксперту в Минобороны Польши предлагали взятку за подлог версии авиакатастрофы под Смоленском

Речь идет о повторном расследовании авиакатастрофы самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года Больше пяти тысяч евро предлагал глава подкомиссии Минобороны Польши Антоний Мачеревич эксперту Кристоферу Протеро за продвижение версии о взрыве на борту самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.