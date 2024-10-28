Эксперту в Минобороны Польши предлагали взятку за подлог версии авиакатастрофы под Смоленском

Речь идет о повторном расследовании авиакатастрофы самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года Больше пяти тысяч евро предлагал глава подкомиссии Минобороны Польши Антоний Мачеревич эксперту Кристоферу Протеро за продвижение версии о взрыве на борту самолета Ту-154М под Смоленском 10 апреля 2010 года.
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