Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    А памятник продажности укров за печеньки Нуланд, где поставят?В Киеве улицу Чай...
  • Анастасия Гончарова
    кто такую ересь распространяет ублюдки! ауууу!!!Камила Валиева ис...
  • Вадим Лебедев
    Для Зели, удар по нему нашей ракетой - слишком честь велика... Для него и пули жалко.Медведев прокомме...

Багреева: оценку нормативных актов проведут в 15 отраслях экономики Москвы

Багреева: оценку нормативных актов проведут в 15 отраслях экономики Москвы

В 2024 году Департамент экономической политики и развития Москвы проведет оценку влияния на экономику столицы 84 правовых актов, регламентирующих деятельность бизнеса в 15 отраслях экономики – строительство, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх