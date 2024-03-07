Багреева: оценку нормативных актов проведут в 15 отраслях экономики Москвы

В 2024 году Департамент экономической политики и развития Москвы проведет оценку влияния на экономику столицы 84 правовых актов, регламентирующих деятельность бизнеса в 15 отраслях экономики – строительство, энергетика, транспорт, здравоохранение, образование и другие.