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Царьград

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С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

На заседании присутствовало 27 представителей стран ЕС.Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) отменил все ограничения на авиаперевозки между Казахстаном и странами Европейского союза (ЕС).

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