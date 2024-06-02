С Казахстана сняли все ограничения на полеты в страны Евросоюза

На заседании присутствовало 27 представителей стран ЕС.Комитет по безопасности полетов Европейской комиссии (ЕК) отменил все ограничения на авиаперевозки между Казахстаном и странами Европейского союза (ЕС).
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