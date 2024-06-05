В центре Омска для проведения Курбан-Байрама 16 июня перекроют улицы. С 6 до 11 утра будет запрещено движение по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от Лермонтова до 10 лет Октября.
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В центре Омска для проведения Курбан-Байрама 16 июня перекроют улицы. С 6 до 11 утра будет запрещено движение по улицам 19-я и 20-я Линия на участке от Лермонтова до 10 лет Октября.