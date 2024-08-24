Что готовит киевский режим 24 августа? США и Китай советуют срочно уезжать с Украины..

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Комментарии
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М
ММ
Ну и дурак! Во-первых, я мужчина. Во-вторых, слова Герасимова слышал сам. В-третьих, иди, школьник, учись, ибо мозгов тебе еще не дали!
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3 час.
Galina Bobryasheva
Дорогой, Вик Норд, читайте, пожалуйста, внимательно и вникайте в прочитанное!  Если чего-то не понимаете, то переспросите. Все, вами изложенное, я знаю. Да и приведите себя в порядок, вы не у подъезда с собутыльниками разговариваете.
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3 час.
Galina Bobryasheva
Игорь! Если бы я пресмыкалась перед Западом, то в своих постах говорила бы противоположное. Я бы поощряла ввоз мигрантов как раз в угоду Западу, целью которого и является разрушение славянского этноса и государственности нашей страны. Об этом же говорит и Бастрыкин, который лучше вас и лучше меня знает обстановку в стране. И ваше обращение &quot;езжайте сразу туда&quot; в одинаковой степени  относится и к вам. Если вам нравятся мигранты, можете езжать в среднюю Азию и наслаждаться их атмосферой непосредственно в их родных местах. Удачи!
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3 час.

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