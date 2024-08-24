Что готовит киевский режим 24 августа? США и Китай советуют срочно уезжать с Украины..

Дорогой, Вик Норд, читайте, пожалуйста, внимательно и вникайте в прочитанное! Если чего-то не понимаете, то переспросите. Все, вами изложенное, я знаю. Да и приведите себя в порядок, вы не у подъезда с собутыльниками разговариваете.

Galina Bobryasheva

Игорь! Если бы я пресмыкалась перед Западом, то в своих постах говорила бы противоположное. Я бы поощряла ввоз мигрантов как раз в угоду Западу, целью которого и является разрушение славянского этноса и государственности нашей страны. Об этом же говорит и Бастрыкин, который лучше вас и лучше меня знает обстановку в стране. И ваше обращение "езжайте сразу туда" в одинаковой степени относится и к вам. Если вам нравятся мигранты, можете езжать в среднюю Азию и наслаждаться их атмосферой непосредственно в их родных местах. Удачи!