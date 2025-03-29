В ГАИ раскрыли, почему водители стали держать руль одной рукой сверху, хотя это небезопасно

Когда вы садитесь за руль, задумываетесь ли вы, каким образом держите его? Если ваша ладонь привычно ложится на верхнюю часть, это может говорить не только о комфорте, но и о вашем стиле управления автомобилем.
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