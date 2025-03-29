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В ГАИ раскрыли, почему водители стали держать руль одной рукой сверху, хотя это небезопасно

В ГАИ раскрыли, почему водители стали держать руль одной рукой сверху, хотя это небезопасно

Когда вы садитесь за руль, задумываетесь ли вы, каким образом держите его? Если ваша ладонь привычно ложится на верхнюю часть, это может говорить не только о комфорте, но и о вашем стиле управления автомобилем.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Видел я, как новички руль держат по бокам, а потом поворачивая перебирают руки секторами, как на пароходе рулевой, смех да и только! Это я не про рулевых, хотя шофёр тот же рулевой, только сидит на попе ровно, а рулевой несёт вахту на ногах 4 через 8 часов!
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