В ГАИ раскрыли, почему водители стали держать руль одной рукой сверху, хотя это небезопасно

EV

Evgeni Velesik

Видел я, как новички руль держат по бокам, а потом поворачивая перебирают руки секторами, как на пароходе рулевой, смех да и только! Это я не про рулевых, хотя шофёр тот же рулевой, только сидит на попе ровно, а рулевой несёт вахту на ногах 4 через 8 часов!