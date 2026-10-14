О закладке подводной лодки проекта 677 «Малоярославец». Радость и печаль

Полтора месяца тому назад, 27 августа 2026 г. произошло радостное для любого военного моряка событие: состоялась закладка большой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Малоярославец» по проекту 677.
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