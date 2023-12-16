ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Россия ставит жирную точку по поводу Олимпийских игр и наших спортсменов без флага и гимна.
Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души
Комментарии
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Lora Некрасова
Очень разумное и справедливое решение.Давно надо было сделать так. Ведь если спортсмен согласится с условиями Запада, он по сути откажется от своего суверенитета и идентичности и станет никем. А если он добровольно стал никем, то зачем нам на наших соревнованиях этот никто. И к стати, зря эти спортсмены надеются, что они будут в дальнейшем что-то значить в спорте, они и для Запада, не смотря на своё участие в Олимпиаде, останутся никем. Одним словом, полный аут.
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44 мин.
Tania Еременко
Россия? С белым флагом? Хватит! НЕ дождутся!
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43 мин.
Владислав Владислав
Правильное решение ОКР, а Губерниев - предатель.
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22 мин.
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