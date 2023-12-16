Решение по Олимпиаде и спортсменам, без флага и гимна, принято. Россияне ликуют, а Губерниев возмущён до глубины души

Lora Некрасова

Очень разумное и справедливое решение.Давно надо было сделать так. Ведь если спортсмен согласится с условиями Запада, он по сути откажется от своего суверенитета и идентичности и станет никем. А если он добровольно стал никем, то зачем нам на наших соревнованиях этот никто. И к стати, зря эти спортсмены надеются, что они будут в дальнейшем что-то значить в спорте, они и для Запада, не смотря на своё участие в Олимпиаде, останутся никем. Одним словом, полный аут.