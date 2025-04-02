«НМГ Кинопрокат» объявила о продолжении «Красного шелка»

В Москве 1 апреля стартовали Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес». В течение трех дней на площадке «Синема Парк Мосфильм» проходят презентации и показы фильмов ведущих кинопрокатных компаний РФ и СНГ.
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