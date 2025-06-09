Шторм в Москве: 62 дерева упали, 28 машин получили повреждения

Сильный штормовой ветер в Москве стал причиной падения 62 деревьев и повреждения 28 автомобилей. Экстренные службы города зафиксировали последствия стихии, которая обрушилась на столицу в воскресенье, нанеся значительный ущерб городской инфраструктуре.