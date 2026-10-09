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Трамп по итогам разговора с Путиным: Россия поставит дизель США

Трамп по итогам разговора с Путиным: Россия поставит дизель США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 9 октября, что провел «крайне успешный» телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным и договорился о поставке из России миллионов тонн дизеля.

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