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Орловские новости

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Две команды Липецкой области на пьедестале Кубка Орловской области по хоккею

Две команды Липецкой области на пьедестале Кубка Орловской области по хоккею

Главные призёры турнира — команды из Липецкой области: первое место заняла «Гринн Хилл», третье — «1146» из Ельца.

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