Без электроэнергии в Донецке осталось 42 тыс. абонентов. Число пострадавших от отключения жителей города может кратно превышать эту цифру, поскольку отдельным абонентом может считаться юрлицо, отдельное домохозяйство и целый многоквартирный дом.