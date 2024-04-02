Наше Бескудниково
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В курсирующих через Бескудниковский поездах покажут ролики об аутизме

В преддверии Всемирного дня распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля, в аэроэкспрессах стартовала совместная информационная кампания с Фондом помощи детям и молодежи «Обнажённые сердца».

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