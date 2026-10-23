«Чайырова» встретится с «Бурсаспором». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Бахчешехир – 4-0, Эсенлер Эрокспор – 3-1, Анадолу Эфес – 3-1, Тюрк Телеком – 3-1, Трабзонспор – 3-1, Маниса – 2-2, Петким Спор – 2-2, Фенербахче – 2-2, Тофаш – 2-2, Бешикташ – 2-2, Каршияка – 2-2, Галатасарай – 1-3, Бордо – 1-3, Меркезефенди – 1-3, Бурсаспор – 1-3, Чайырова – 0-4.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым