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Грызлов анонсировал строительство космического аппарата с высокой точностью съёмки

Грызлов анонсировал строительство космического аппарата с высокой точностью съёмки

Полётом первой белоруски на МКС "космические" отношения России и РБ не ограничатся: страны уже запустили новый проектРусские и белорусы запланировали построить новый космический аппарат, с помощью которого можно будет рассмотреть лист бумаги на земле из космоса.

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