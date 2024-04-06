Грызлов анонсировал строительство космического аппарата с высокой точностью съёмки

Полётом первой белоруски на МКС "космические" отношения России и РБ не ограничатся: страны уже запустили новый проектРусские и белорусы запланировали построить новый космический аппарат, с помощью которого можно будет рассмотреть лист бумаги на земле из космоса.
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