«Либеральные защитники Отечества», - история мытарств «воинов света»

В России все еще происходят самые настоящие чудеса, - не верите? Предлагаю всем нам отправится в увлекательное путешествие, в котором я познакомлю вас с перипетиями судьбы отпрыска главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова.