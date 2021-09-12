Очаровательный щенок померанского шпица шёл за хозяином и вдруг на его пути стала мисочка с водой. Пёсик подумал, что он сможет затормозить, но немного не рассчитал…The post Крошечный пёсик комично свалился в миску с водой first appeared on Мур ТВ.