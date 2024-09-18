Reuters сообщило о новой оружейной стратегии США против Китая

Соединённые Штаты активно наращивают арсенал противокорабельных вооружений, делая ставку на массовость и простоту производства, чтобы укрепить свои позиции в противостоянии с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.
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