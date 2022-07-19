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«Интер» предложил «Торино» 30 млн евро и аренду Казадеи за Бремера

«Интер» продолжает переговоры с «Торино» о трансфере защитника Глейсона Бремера. За 25-летнего бразильца миланский клуб предложил 30 млн евро и аренду 19-летнего хавбека Чезаре Казадеи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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