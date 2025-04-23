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Политнавигатор

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Британский Гордон выболтал сценарий очередной «Бучи»

Британия собирается обвинить Россию в использовании химического оружия в ходе украинского конфликта. Это следует из слов британского полковника Хэмиша Де Бреттон Гордона в интервью «Радио Таймс», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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