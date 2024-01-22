НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

next WAR

2 подписчика

День авиации войск ПВО России

День авиации войск ПВО России

22 января в Российской Федерации отмечается День авиации войск противовоздушной обороны (ПВО). Это – профессиональный праздник защитников нашего неба, лётчиков, инженерно-технического состава и других военнослужащих авиационных частей сил противовоздушной обороны российского государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх