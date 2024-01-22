День авиации войск ПВО России

22 января в Российской Федерации отмечается День авиации войск противовоздушной обороны (ПВО). Это – профессиональный праздник защитников нашего неба, лётчиков, инженерно-технического состава и других военнослужащих авиационных частей сил противовоздушной обороны российского государства.
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